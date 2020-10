Amerikaanse Senaat keurt benoeming Amy Coney Barrett goed als rechter aan Hooggerechtshof

De Amerikaanse Senaat heeft maandag de benoeming goedgekeurd van Amy Coney Barrett als negende lid van het Hooggerechtshof. De 48-jarige Barrett volgt de overleden rechter Ruth Bader Ginsburg op.

Een meerderheid van de Amerikaanse Senatoren heeft voor de benoeming van Amy Coney Barrett gestemd. Zoals verwacht werd het 52-48, met één Republikeinse Senator die tegen stemde, maar voorts een stemming volgens partijlijnen.

De goedkeuring van de nominatie van Coney Barrett was eigenlijk een formaliteit, gezien de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Als zij door president Trump wordt benoemd, groeit de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof naar 6 tegen 3. Coney Barrett wordt de derde hoge rechter die door Trump is aangesteld. De veertiger heeft dan een lange carrière voor zich, aangezien hoge rechters in de regel dienen voor het leven.

De Democraten zijn fel gekant tegen de benoeming van Coney Barrett. Zij vrezen dat ze samen met andere conservatieven in het Hooggerechtshof een streep zal zetten door Obamacare, de zorgverzekeringswet van de Obama-regering. Ook kan een benoeming van Coney Barrett slecht nieuws zijn voor de Democraten als het Hooggerechtshof een oordeel moet vellen over de aankomende verkiezingen.

De Democraten vinden bovendien dat de winnaar van de presidentsverkiezingen, die over een week plaatsvinden, moet bepalen wie Bader Ginsburg opvolgt en boycotten vorige week daarom een eerdere stemming in de senaatscommissie voor Juridische Zaken. De Republikeinen blokkeerden in 2016 nog een kandidaat van president Barack Obama omdat zij het niet kies vonden dat hij vlak voor de verkiezingen nog een hoge rechter zou benoemen.

Democraten reageren misnoegd op benoeming Barrett, NRA viert ze

Weinig verrassend reageren meerdere progressieve Democraten negatief op de goedkeuring van Amy Coney Barretts benoeming tot rechter in het Hooggerechtshof. Democraten waren van mening dat gewacht moest worden tot na de presidentsverkiezing. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar en Ed Markey tweetten na Barretts benoeming dezelfde boodschap: ‘Breid de rechtbank uit.’ Volgens Ocasio-Cortez mogen ze de Republikeinen ‘het volk niet laten pesten tot ze denken dat hun ‘bulldozing’ normaal is, maar een reactie niet. Er is een wettelijk proces voor uitbreiding.’ Sommige Democraten willen zitjes toevoegen aan het Hooggerechtshof om het evenwicht tussen conservatieven en progressieven te herstellen. Biden heeft nog niet expliciet aangegeven dat hij dit zal doen indien hij president wordt.

In een reactie op de goedkeuring tweette senator en kandidaat-vicepresident Kamala Harris: ‘Vandaag hebben Republikeinen de wil van het Amerikaanse volk ontzegd, door een rechter voor het Hooggerechtshof goed te keuren in een illegitiem proces - allemaal in hun poging om de Affordable Care Act leeg te halen en gezondheidszorg af te nemen van miljoenen mensen met onderliggende aandoeningen. We zullen dit niet vergeten.’ De Affordable Care Act is de officiële naam van Obamacare.

Wapenlobbygroep NRA liet in een verklaring dan weer weten dat ze de benoeming van Barrett toejuicht.