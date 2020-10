Een Britse vrouw is toeschouwer geweest van een bijzonder optisch fenomeen dat zich zomaar in haar slaapkamer afspeelde. Toen ze op een ochtend ontwaakte, was haar kamer veranderd in een heuse camera obscura: ze zag de buitenwereld omgekeerd op haar muren geprojecteerd. Bekijk de beelden die ze van het schouwspel maakte in bovenstaande video.