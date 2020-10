Drie doden na ongeval met spookrijder op E19 in Machelen

Dinsdagmiddag is er op de E19 in Machelen een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij zou een spookrijder betrokken zijn die probeerde weg te vluchten van de politie. Al zeker drie mensen kwamen om het leven, de bestuurder van een andere wagen raakte gewond.

Na een inbraak in Nossegem dinsdagmiddag zette de politie de achtervolging in en reed achter een Citroën aan die probeerde weg te vluchten. De bestuurder van de Citroën reed de E19 ter hoogte van Machelen op in de verkeerde rijrichting. Wat er toen gebeurde, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar aangezien de bestuurder aan het spookrijden was, heeft hij vermoedelijk moeten uitwijken en is daardoor gebotst. Drie inzittenden van de Citroën zouden overleden zijn. De bestuurder van een andere wagen, die betrokken raakte bij het ongeval, zou gewond zijn.