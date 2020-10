Zwaarbewapende man opgepakt aan Brussels politiekantoor, mogelijk aanslag verijdeld

De politie van Brussel heeft maandagavond een tot de tanden gewapende persoon gearresteerd. Hij drentelde rond aan het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Toen agenten hem interpelleerden, vonden ze in zijn rugzak munitie, een grote bijl en verschillende messen.

Daarop volgde een huiszoeking bij de 43-jarige man in Schaarbeek. Daar zou de politie geladen vuurwapens gevonden hebben. Gevreesd wordt dat de man een aanslag wou plegen of voorbereiden. Omdat hij zich in de buurt van het commissariaat ophield en alles nauwlettend in het oog hield, wordt niet uitgesloten dat hij de politie viseerde.

Volgens de politievakbond NSPV gaat het mogelijk om een geradicaliseerde persoon. De vakbond vraagt extra beschermingsmaatregelen aan het Brusselse hoofdcommissariaat.

Het parket van Brussel is op de hoogte, maar reageerde nog niet op de zaak.