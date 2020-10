Corona in helft van rusthuizen, vooral personeel besmet

In zowat de helft van de Vlaamse woonzorgcentra is sprake van minstens één coronabesmetting. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarover VRT bericht en die ook De Standaard kon inkijken. Verrassend is dat de besmettingen zich vooral bij het personeel voordoen.

De meest recente cijfers dateren van vrijdag 23 oktober. Van de 697 woonzorgcentra (op een totaal van ongeveer 820) die toen hun besmettingen registreerden, kampten 375 rusthuizen met minstens één geval. 322 rusthuizen waren coronavrij.

Opvallend is dat er veel meer besmettingen geteld werden onder het personeel dan bij de rusthuisbewoners zelf. 329 rusthuizen zaten met minstens één besmet personeelslid, tegenover 184 woonzorgcentra waar minstens één besmetting bij bewoners werd opgemeten.

Er zijn ook woonzorgcentra waar sprake is van (beginnende) uitbraken bij bewoners. Vrijdag hadden 116 rusthuizen besmettingen bij twee of meer bewoners, 57 woonzorgcentra noteerden besmettingen bij vijf of meer bewoners. ‘Die aantallen zitten in stijgende lijn’, waarschuwde woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.