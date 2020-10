Koning Albert ontmoet prinses Delphine

Koning Albert II heeft zijn dochter prinses Delphine ontmoet. Dat heeft het Koninklijk Paleis bevestigd. Ook koningin Paola was bij de ontmoeting aanwezig.

Afgelopen zondag hebben koning Albert II, koninging Paola en prinses Delphine elkaar ontmoet. De drie spreken in een gezamenlijk ondertekend persbericht van ‘een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop’ dat zo werd aangevat.

‘Tijdens onze ontmoeting in het Kasteel Belvédère heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen’, aldus Albert, Paola en Delphine nog. ‘Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden. Dit zijn de eerste stappen op een pad dat we in alle rust zullen bewandelen.’

Na een jarenlange strijd werd Delphine van Saksen-Coburg in januari erkend als dochter van koning Albert II van België. Begin oktober werd dan ook beslist dat ze recht had op de titel prinses van België. Het zette haar broer, de huidige koning Filip, er twee weken geleden al toe aan een ontmoeting met zijn zus te organiseren.