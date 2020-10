Neckermann vraagt bescherming tegen schuldeisers

Neckermann vraagt de rechtbank om een procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) op te starten. De reisorganisatie, die zwaar getroffen is door de coronacrisis, hoopt zo tijd te kopen om haar schulden te heronderhandelen. ‘We hebben een adempauze nodig.’

Neckermann vraagt de rechtbank van Nijvel om drie maanden bescherming tegen zijn schuldeisers. De touroperator verkeert, net als de hele Belgische reissector, al maanden in zwaar weer door de coronacrisis. Neckermann is nog niet failliet, benadrukt ceo Laurent Allardin in een persbericht dat vandaag werd uitgestuurd. Maar alleen door extra tijd te kopen, kan het bedrijf de banen van zijn 180 medewerkers redden, aldus Allardin.

Neckermann maakte een jaar geleden, na het faillissement van Thomas Cook, een doorstart, maar werd al snel overspoeld door de eerste coronagolf. Hoewel er in de eerste weken van juli opnieuw hoop groeide, heeft het snel stijgende aantal besmettingen de reisorganisatie nu opnieuw vleugellam gemaakt. ‘Onze verkoop is sinds de tweede coronagolf herleid tot nul’, staat in het persbericht. ‘En toch doet de Belgische overheid niets om de toeristische sector structureel te helpen overleven.’

Vraag om staatssteun

Neckermann, dat in handen is van de Spaanse groep Wamos, heeft bij de verschillende gewesten alles samen 5 miljoen euro staatssteun gevraagd om de coronacrisis te overleven. Het bedrijf kreeg in het voorjaar al een ‘coronakrediet’ van 2,6 miljoen euro van BNP Paribas Fortis, in het kader van het bankenplan. Maar de tweede golf dwong Neckermann om opnieuw steun te vragen.

‘Spijtig genoeg zonder resultaat’, zegt Neckermann in het persbericht. ‘Daarom vragen we nu voor drie maanden bescherming tegen onze schuldeisers. De adempauze is nodig om extra financiële middelen te zoeken.’ Moederbedrijf Wamos zou bereid zijn extra geld op tafel te leggen, ‘maar alleen als we ook in eigen land financiële hulp vinden’, aldus de reisorganisatie.

Neckermann telt in ons land 59 reiswinkels. Die gaan vanaf maandag allemaal dicht. In totaal zijn er 180 werknemers aan de slag bij Neckermann. De meesten daarvan zijn nu tijdelijk werkloos.