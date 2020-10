Open VLD over Van den Brande: ‘VRT-voorzitter die documenten achterhoudt, kan nog moeilijk functioneren’

Bart Tommelein (Open VLD) die de afgelopen weken nog mild was voor de Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, reageert nu fors op recente onthullingen. ‘Als meneer Van den Brande geen duidelijke verklaring kan geven waarom hij documenten heeft achter gehouden voor zijn raad van bestuur, moet hij de eer aan zichzelf houden’.

Elisabeth Meuleman (Groen) kaart vandaag in De Standaard aan dat Luc Van den Brande (CD&V) grotendeels op de hoogte was van de mistoestanden binnen de VRT die in een recent auditrapport van Audit Vlaanderen worden blootgelegd. Meuleman heeft documenten in haar bezit waar mee ze kan aantonen dat Van den Brande in december 2019 al op de hoogte was van die mistoestanden.

Vier directieleden hadden ze opgetekend in een document dat ze via de toenmalige VRT-ceo Paul Lembrechs aan de remuneratiecomité wilden bezorgen. Van den Brande zou dat fysiek verhinderd hebben. ‘Daardoor heeft de raad van bestuur een beslissing genomen (over het ontslag van Peter Claes, de directeur Productie en Media, red.), zonder daarvoor over de juiste informatie te beschikken’, zegt nu ook Bart Tommelein (Open VLD). ‘De documenten die mevrouw Meuleman in haar bezit heeft, bevestigen dat. Ook onze leden van raad van bestuur bevestigen me dat.’

Doelbewust verzwijgen

Tommelein roept Van den Brande nu op om alle documenten onmiddellijk aan de raad van bestuur te bezorgen. Maar daarmee is de kous nog niet af. ‘Donderdag is er een hoorzitting over deze zaak. Daar ga ik hem ook enkele vragen stellen. Hij zal een sluitend antwoord moeten geven waarom hij documenten voor de raad van bestuur achter gehouden heeft. Die raad van bestuur moesten een belangrijke beslissing geven zonder dat zij over de informatie beschikte die hij wél had. Mij lijkt dat een voorzitter die informatie achter houdt voor de andere leden, nog moeilijk kan functioneren. Als hij geen duidelijke verklaring heeft voor zijn manier van handelen, zal hij de eer aan zichzelf moeten houden. Er is zo iets als de openbaarheid van bestuur. Het kan echt niet dat je zaken doelbewust verzwijgt. Dat doen heeft zware gevolgen.’

Ook Katia Segers, die voor SP.A in de commissie Media zetelt, zegt de bewuste documenten te hebben opgevraagd bij Meuleman. Die heeft volgens Segers toegezegd de informatie ter beschikking te stellen van de commissieleden.

Meuleman vraagt ondertussen het ontslag van Van den Brande. Als haar informatie zou bevestigen wat Audit Vlaanderen heeft aangeklaagd, kan de voorzitter ook voor SP.A niet blijven zitten. ‘Het is tijd dat minister van Media Benjamin Dalle niet langer wegkijkt, maar actie onderneemt’, aldus Segers.