Bij een bomaanslag op een koranschool in Peshawar, in het noordwesten van Pakistan, zijn dinsdag minstens zeven mensen gedood en meer dan vijftig gewond geraakt. Dat is vernomen van de politie en medische bronnen.

De bom explodeerde in de belangrijkste studiezaal van de koranschool. Een man was omstreeks 08 uur de school binnengekomen en liet een met explosieven gevulde tas achter, aldus de politie, op basis van bewakingsbeelden.

De bom trof zowat alle aanwezigen in de zaal. Minstens zeven aanwezigen kwamen om. Volgens Kamran Bangash, minister van informatie van de provincie Khyber-Pakhtunhkwa en geciteerd door het Duitse persbureau DPA, betreft het kinderen, en zijn zeventig andere gewond geraakt.

Aangehaald door het Franse persbureau AFP sprak politieofficier Mohammad Ali Gandapoer van zeven doden en vijftig gewonden. Woordvoerder Mohammad Asim Khan van een plaatselijk ziekenhuis zei tegenover AFP dat er zeven lijken en zeventig gewonden zijn binnengebracht. Alle dodelijke slachtoffers zijn volwassenen tussen twintig en veertig jaar, terwijl er kinderen onder de gewonden zijn. Volgens de Britse openbare omroep BBC gaat het onder andere om vier kinderen onder de dertien jaar.

Zes kilogram explosieven

In de school waren twee secties, één voor volwassenen en één voor kinderen, legt leraar Safioellah Khan uit. De explosie deed zich voor in de sectie waar studenten minstens achttien jaar waren. Bij het instorten van een muur zijn kinderen gewond geraakt.

Voor de bom werd tot zes kilogram explosieve materialen gebruikt, aldus de politie, die de dader opspoort.

Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Islamistische militanten die gelinkt worden aan de Pakistaanse taliban bestormden in 2014 in Peshawar een door militairen bestuurde school. Bij die aanslag kwamen circa 150 kinderen om in een van de meest dodelijke aanslagen die het land kende.