Regen en wind op komst

Dinsdag belooft op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig te worden, met stevige rukwinden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op buien.

Dinsdag worden eerst opklaringen en wolkenvelden verwacht met hier en daar enkele buien. De grootste kans op bredere opklaringen is voor het noordwesten van het land. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het vaak grijs en nevelig. In de loop van de dag neemt de hoge en middelhoge bewolking overal toe vanaf de kust, in de late namiddag gevolgd door regen over het westen. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten met rukwinden tot 65 km/u of plaatselijk iets meer, vooral dan op het einde van de dag. Dat meldt het KMI.

In de nacht van dinsdag op woensdag trekt de regenzone verder oostwaarts door ons land. Daarna komen er opklaringen vanuit het westen, maar ook enkele buien. In de kustregio kunnen die buien intens zijn met kans op een lokaal onweer. Ten zuiden van Samber en Maas kan lage bewolking het zicht beperken. De minima liggen tussen 6 en 10 graden. Het blijft behoorlijk stevig waaien met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het KMI verwacht windstoten tot 60 à 70 km/u of op de Ardense hoogten mogelijk iets meer.

Woensdagochtend is het over het oosten tijdelijk nog zwaarbewolkt met wat regen, maar elders is het dan droog met soms brede opklaringen. Aan zee is het wel bewolkter met een toenemende kans op buien. In de namiddag is er overal vrij veel bewolking met vanuit het westen geleidelijk buien of perioden van regen. Vooral over het westen is er kans op een donderslag. De maxima gaan van 9 graden in de Hoge Venen tot 13 of 14 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden van 60 of 70 km/u.

Donderdag is het aanvankelijk nog half­ tot zwaarbewolkt met enkele buien, maar al snel trekt de hemel dicht vanuit het westen met regen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan zee. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan de kust soms krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk van 50 à 60 km/u.

Vrijdag verwacht het KMI veel wolken, maar in het westen komen er in de loop van de dag enkele opklaringen voor. Vooral over het oosten blijft de kans op wat lichte neerslag bij tussenpozen bestaan. De maxima klimmen hoger met waarden tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en 17 graden over het westen. Aan zee is de wind soms krachtig.

Zaterdag zorgt een hogedrukgebied boven de Alpen voor droog weer over onze streken met soms zelfs brede opklaringen. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 12 en 16 graden.

Zondag is het vrij winderig en wordt het geleidelijk zwaarbewolkt met perioden van regen. We halen maxima van 12 tot 17 graden.

Maandag lijkt het zwaarbewolkt en vrij winderig te blijven met soms regen. Het is aanhoudend zacht met in de meeste streken maxima van 14 tot 17 graden.