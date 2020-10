Negentien seksdelinquenten op Most Wanted-lijst

Europol heeft de namen en foto’s van negentien voortvluchtige seksuele delinquenten op de Most Wanted-website gezet.

Elke twee minuten doet vandaag in de Europese Unie iemand aangifte van seksueel geweld. In de eerste plaats gaat het om vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Europol zet in een nieuwe campagne de schijnwerpers op de plegers van die feiten. In 18 landen van de EU plus Groot-Brittannië wordt een campagne gelanceerd om negentien verdachte of veroordeelde seksdelinquenten terug te vinden die al een tijd voortvluchtig zijn.

Foto’s van de negentien zijn vanochtend om 7 uur tegelijk op de Europese Most Wanted-lijst geplaatst (eumostwanted.eu).

Belg

Saliboko Yumbi. Foto: Europol

Een van de 19 is een Belg. Saliboko Yumbi (31) werd veroordeeld voor twee verkrachtingen. In 2014 leerde hij zijn slachtoffer kennen in een café in Hoei. Onder een voorwendsel ging hij met haar mee naar huis. Samen met een medeplichtige verkrachtte Yumbi zijn slachtoffer bij haar thuis die nacht verschillende keren. Voor die feiten werd hij tot vier jaar cel veroordeeld.

Twee jaar later verkrachtte Yumbi opnieuw een vrouw die hij in een café had leren kennen. Hij bedreigde de vrouw met een mes, verbrandde haar aan de borst en verkrachtte het slachtoffer een hele dag lang. Voor die feiten werd hij in Luik tot zeven jaar cel veroordeeld. Sinds 2016 is hij voortvluchtig. Yumbi werd ook veroordeeld voor slagen en verwondingen drugsfeiten.

De Most Wanted-lijst van Europol heeft in het verleden al verschillende keren zijn nut bewezen. Sinds de lancering ervan werden al 91 criminelen die erop stonden, teruggevonden. 33 ervan na een tip van het publiek.