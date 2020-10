Geweld naar aanleiding van presidentsverkiezingen Guinee kost al 21 mensenlevens

In het West-Afrikaanse Guinee zijn er al 21 mensen overleden door protesten die uitbraken na de presidentsverkiezingen op 18 oktober. De zittende president Alpha Conde won voor een derde keer de verkiezingen. Zijn tegenstanders zeggen dat de overwinning ongrondwettelijk is.

Het geweld dat uitbrak na de presidentsverkiezingen in Guinee op 18 oktober heeft al aan 21 mensen het leven gekost, onder wie politiemensen. Dat heeft de nationale televisie maandag gemeld op gezag van de regering.

‘De regering van Guinee meldt dat 21 mensen gedood zijn sinds maandag 19 oktober bij geweld na de verkiezingen, onder wie agenten van de ordediensten’, klonk het. De oppositie maakt gewag van minstens 27 doden.

Referendum

De 82-jarige Conde won de verkiezingen met twee keer zoveel stemmen als zijn belangrijkste tegenstander, Cellou Dalein Diallo. Dat Conde zich voor een derde keer kandidaat stelde was al een aanleiding voor eerdere protesten in het West-Afrikaanse land dit jaar. De politicus zegt dat een grondwettelijk referendum dat in maart werd gehouden, hem dat toeliet. De uitslag van het referendum betekende inderdaad dat zijn twee termijnen gereset werden, maar was toen al controversieel.

Zijn tegenstanders zeggen echter dat Conde de wet breekt. Diallo’s medestanders menen bewijs van fraude gevonden te hebben en zullen het verkiezingsresultaat via de rechtbank betwisten.

Conde, een voormalige oppositieleider die in 1970 ter dood werd veroordeeld door de toenmalige marxistische president Sekou Toure, werd president in 2010. Zijn verkiezing werd gezien als de start van een mogelijke democratische vooruitgang, maar critici zeggen dat afwijkende meningen niet zijn toegelaten onder zijn bewind.