Saelemaekers en Ibrahimovic stelen de show, maar AC Milan geeft het drie keer weg tegen AS Roma

Op de vijfde speeldag van de Serie A heeft leider AC Milan zijn eerste puntenverlies geleden. Milan kwam in eigen huis nochtans drie keer op voorsprong tegen AS Roma, maar gaf die bonus telkens opnieuw uit handen. Zo werd het 3-3.

Zlatan Ibrahimovic - wie anders? - zette AC Milan na minder dan twee minuten al op voorsprong met een sluw intikkertje, maar aan de overkant maakte de al even onvermijdelijke Edin Dzeko snel gelijk. Vlak na de pauze was het moment van Alexis Saelemaekers gekomen. Onze landgenoot duwde een heerlijke assist van Rafael Leão tegen de touwen. Voor de Rode Duivel was het zijn eerste doelpunt van het seizoen. Halfweg de tweede helft maakte Jordan Veretout opnieuw gelijk. Ook AC Milan kreeg nog een strafschop, omgezet door Ibrahimovic. Maar AC Milan liet zich in het slot nog een derde keer verrassen door Marash Kumbulla. Onnodig eerste puntenverlies voor de Rossoneri, die met 13 op 15 wel op kop blijven van de Serie A.

