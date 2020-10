Met de groeten van Thorup: KRC Genk bezorgt AA Gent ijskoude douche na blunder van Bolat

Het houdt niet bij AA Gent. Als de verdediging niet eens pijnlijk in de fout gaat, dan is het aan de doelman om naast een bal te grabbelen. Dit keer bleek ook Sinan Bolat voor het virus dat al een heel seizoen bij de Buffalo’s woedt. Jess Thorup mag blij zijn met de 1-2-zege want Genk kwam wel héél goed weg. Door de thuisnederlaag blijft AA Gent met 9 op 30 hangen op de dertiende plaats.

De kraker tussen de twee slechtst gestarte topclubs leek een gelijkspel te baren, waar vooral Genk blij om mocht zijn. Tot Sinan Bolat zich helemaal verkeek op een knal van Hrosovsky. De derde doelman bij Gent in doel - na Kaminski en Roef - de derde ook die puntenverlies op zijn geweten heeft. Het werd een ijskoude douche voor AA Gent, dat zichzelf wéér eens een gebrek aan doortastendheid in beide zestienen kon aanrekenen. Jess Thorup wilde vooraf niet weten van revanchegevoelens, maar zijn wraak kreeg hij toch. Zijn vorige werkgever had het echter voor de rust moeten beslechten.

Niet minder dan vijf wijzigingen voerde trainer Wim De Decker door na de pijnlijke nederlaag in Liberec. Behalve in doel, waar Bolat terugkeerde, verdwenen ook Botaka, Bukari, Marreh en Kleindienst uit de ploeg. In hun plaats kwamen Dorsch, Bezus, Depoitre en zowaar ook Mohammadi. “Ik weet niet wat ze daarmee willen bereiken”, lachte Genk-coach Jess Thorup vooraf. “Blijkbaar hebben ze schrik van onze rechtervlegel dat ze daar twee jongens nodig hebben.” Thorup, die voor de aftrap de voltallige Gentse bank ging groeten, wist het echt niet. Zijn ex-assistent toverde een formatie uit zijn koker gespiegeld aan de Genkse, met drie achterin en Mohammadi en Castro-Montes op de vleugels. Gevolg was een sterker middenveld, dat veertig minuten baas was over Genk.

Geklungel van Cuesta

Niet minder dan acht doelkansen versierde AA Gent daarin, wat echter resulteerde in een schamel doelpunt. Het begon bij een gretige Mohammadi die de hand van de vallende Cuesta aan zijn been voelde en ten val kwam. Scheidsrechter Boterberg zag er geen strafschop in, de VAR geen clear error. Na een vrije trap van Kums die rakelings naast ging en een te onnauwkeurige voorzet van Mohammadi waarbij de inlopende Depoitre zich ogenschijnlijk aan de bil blesseerde, was het halverwege prijs. Met dank ook aan een cadeautje van de bezoekers. Vukovic aarzelde op een steekpass van Yaremchuk, Mohammadi zette voor en zag hoe Cuesta de bal panklaar legde voor Castro-Montes: 1-0. Het klungelvirus waar AA Gent achterin al een heel seizoen door geteisterd wordt, leek zich (opnieuw) verspreid te hebben tot in Limburg. Alsof de Colombiaanse muur – Lucumi en vooral Cuesta – stond te voetballen met een (bak)steentje in de schoenen.

AA Gent vergat de voorzet uit te diepen. Kleindienst, vervanger van Depoitre, kopte een corner over en mikte op Vukovic. Ook Yaremchuk deed te weinig met een scherpe counter. Het plan van De Decker werkte. De bal én de duels waren voor een hongerig Gent. Topschutter Onuachu werd niet bereikt. Ook het ontbreken van de geschorste Ito liet zich voelen. Zijn vervanger Toma, eveneens niet alert bij de tegengoal, liet zich een keer opmerken met een prima steekpass op Bongonda. Bolat was echter sneller op de bal. Met rust in zicht kwam Genk toch langszij. Te weinig onder druk gezet kon Hrosovsky de bal voor doel krullen. De kleine Bongonda, die slim positie koos tussen Hanche-Olsen en Ngadeu, kopte de 1-1 binnen. Gent leek even van slag en mocht van geluk spreken dat Nurio zich voor een schot van Thorstvedt gooide en de bal maar net over caprioleerde.

Odjidja op de lat

Na een meer dan genietbare eerste helft bleef het thuispubliek – het publiek thuis voor de buis dus – op zijn honger. Ondanks wissels aan beide zijden brak het nooit meer helemaal open. De ex-ploeg van Thorup had nog wel de bal maar in de laatste fase liep het telkens fout. De huidige ploeg van Thorup leek niet bij machte om het derde gelijkspel in vier wedstrijden af te wenden. Tot Hrosovsky met een zondagsschot uitpakte. Op een maandag. Het zou weer niet gaan over de punten die Wim De Decker met zijn aanpak scoorde. Evenmin over de terugkeer van Vadis Odjidja, die de 2-2 op de lat zag eindigen. En blessures. Met ook Owusu op de terugweg, moet De Decker maar hopen dat Depoitre niet te lang uit roulatie is. Zeker met het oog op donderdag wanneer het tegen Hoffenheim moet proberen de uitschuiver in Liberec recht te zetten. Neen, hoe pech en flaters AA Gent blijven teisteren: dat blijft het item. En hoe de geest van Jess Thorup boven de Ghelamco Arena blijft zweven. Genk staat weer in de linkerkolom, AA Gent blijft onderin hangen. Het zal Gent ooit wel eens meezitten, zeker?