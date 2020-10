Scheidsrechter Jasper Vergoote had Beerschot-verdediger Frédéric Frans in de Antwerpse derby afgelopen zondag een rode kaart moeten geven voor een overtreding op Dieumerci Mbokani. Dat heeft Frank De Bleeckere, woordvoerder van het Refereeing Department, maandag gezegd in zijn wekelijkse evaluatie.

De fase deed zich voor halverwege de eerste helft bij een 2-1 stand. Mbokani mocht alleen op Beerschot-doelman Vanhamel afstormen, maar werd net buiten het strafschopgebied gestopt door verdedigers Frans en Van den Bergh. Ref Vergoote duwde Frans een gele kaart onder de neus voor het afbreken van een beloftevolle aanval. Antwerp kreeg een vrijschop op de rand van het strafschopgebied. De VAR kwam nog tussen, maar ook na analyse van de beelden bleef scheidsrechter Vergoote bij zijn beslissing.

Er was niets mis met de VAR-interventie, zegt De Bleeckere in zijn wekelijkse analyse van de scheidsrechtersprestaties. “Het Refereeing Department verwacht voor deze situatie wel een directe vrije trap buiten het strafschopgebied en een rode kaart”, klinkt het maandag. “De verdediger van Beerschot verdient de rode kaart omwille van het ontnemen van een reële doelkans. De aanvaller is bij het moment van de overtreding immers voorbij de twee verdedigers, gaat alleen op doel en heeft de bal onder controle.”

Onder meer Antwerp-voorzitter Paul Gheysens schuwde na afloop van de partij de kritiek op de prestatie van Vergoote niet.

