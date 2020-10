Corona: staan we er nu beter of slechter voor dan in maart?

Corona is nooit helemaal weggeweest, maar hoe het virus nu huishoudt is haast ongezien. Pieken van 18.000 besmettingen op één dag, ziekenhuizen die overbelast zijn, scholen die langer sluiten, cultuur en sport gaan op slot, de lockdowngedachte is helemaal terug. Het lijkt wel alsof het weer maart of april is toen alle ellende begon. Of zijn we nu toch beter gewapend tegen het virus dan toen?

Met Dries De Smet hebben we het over de cijfers, met Nikolas Van Hecke of onze verdedigingslijnen (testen en tracing) en met Hilde Van den Eynde over de bestrijding van het virus.

