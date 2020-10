De burgemeester van Rome zegt dat de maffia haar en haar familie wilde vermoorden

De burgemeester van Rome Virginia Raggi zegt dat de plaatselijke maffia van plan was om haar en haar familie te vermoorden. Volgens haar omdat ze het tegen de maffia opnam.

Raggi, de allereerste vrouwelijke burgemeester van Rome, zei in een televisie-interview dat ze in 2018 al in contact kwam met de familie Casamonica nadat Raggi een aantal van hun illegaal gebouwde villa’s had gesloopt. De familie Casamonica is berucht om haar criminele activiteiten. Na het voorval in 2018 werd Raggi gedwongen om met een beveiligingsagent te leven.

‘We hebben vernomen dat ze deze keer een aanval op mij en mijn familie hadden gepland’, zei ze nog in het interview. Raggi voegde eraan toe dat ze ook vecht tegen andere machtige maffiafamilies die in verschillende wijken van Rome opereren, zoals de Spada-familie en de Marando-familie.