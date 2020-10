Honderdtal arrestaties bij antiregeringsbetogingen in Angola

Een honderdtal mensen is het voorbije weekend in Angola gearresteerd tijdens gewelddadige betogingen tegen de regering in de hoofdstad Luanda. Dat heeft een hoge verantwoordelijke van de regering gemeld.

Betogers eisen betere levensomstandigheden, meer werkgelegenheid en een verkiezingsdatum. De gemeenteraadsverkiezingen in het land werden uitgesteld door de coronacrisis. Het land met 30,81 miljoen inwoners, registreerde volgens de officiële cijfers 9.381 besmettingen en 268 overlijdens.

De oproerpolitie zette traangas in en sloeg demonstranten, in een poging om de betogingen, met zowat tweeduizend deelnemers, de kop in te drukken.

De betogers wierpen barricades op langs de wegen met behulp van afvalcontainers, rotsen, boomstammen en brandende autobanden. Ook werden er vlaggen in brand gestoken, zo stelde een fotograaf van het Franse persagentschap AFP vast.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP