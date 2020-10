Pieter Timmers met New York Breakers twee keer vierde in aflossing

Pieter Timmers is maandag in Boedapest met de New York Breakers zowel in de 4x100 meter vrije slag als de 4x100 meter wisselslag vierde geworden op de eerste dag van de vierde International Swimming League.

In de 4x100 meter legde Timmers zijn vier baantjes af in 46.97. Hij hielp zijn team zo aan een tijd van 3:10.09. Cali Condors, met negentienvoudig wereldkampioen Caeleb Dressel in de rangen, won in 3:06.11. Op de 100 meter vrije slag is Dressel zowel in klein als olympisch bad de regerende wereldkampioen.

Ook in de wisselslag nam Timmers als slotzwemmer de vrije slag voor zijn rekening. Hij tikte aan in 46.72 en bracht de totaaltijd van de Breakers daarmee op 3:26.17. Iron won in 3:24.81.

De 32-jarige Timmers zwemt in de Hongaarse hoofdstad zijn laatste competitie. Na de eerste dag zijn de New York Breakers tweede, op 111,5 punten van de Cali Condors.