KU Leuven schakelt over naar digitaal onderwijs, behalve voor eerstejaarsstudenten

Op 3 november verscherpt de KU Leuven de coronamaatregelen voor al haar campussen. Lessen zullen zo veel mogelijk online gegeven worden, met uitzondering voor de eerstejaarsstudenten. ‘Met deze werkwijze creëren we de impact die door een code rood beoogd wordt’, zegt rector Luc Sels.

Vanaf 3 november tot aan de kerstvakantie zal de KU Leuven haar onderwijs zo veel mogelijk online organiseren. Maar voor de eerstejaarsstudenten maakt de universiteit een uitzondering: hun lessen gaan nog steeds door volgens code oranje. Zij zullen ‘waar mogelijk’ nog steeds les op de campus kunnen volgen, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Ook opleidingsactiviteiten die niet online kunnen georganiseerd worden, zoals practica, oefeningen in pc-lokalen of labo-oefeningen blijven op de campus plaatsvinden.

‘We willen heel bewust de eerstejaarsstudenten “bij de les” houden en maximaal ondersteunen in hun leerproces’, zegt rector Luc Sels in een persbericht. ‘Daarom organiseren we hun lessen nog steeds in code oranje, wat iets meer contactmomenten betekent. Ook onderwijsactiviteiten waarbij de kwaliteit online niet kan gegarandeerd worden, zullen op de campus blijven doorgaan.’

De KU Leuven volgt zo de UGent en de VUB die eerder al verstrengde maatregelen invoerden.

Secundair onderwijs

Het Leuvense stadsbestuur heeft maandag dan weer beslist, in samenspraak met de scholen, om over te stappen naar deeltijds afstandsonderwijs, voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Donderdag en vrijdag na de verlengde herfstvakantie blijven de leerlingen nog thuis, en krijgen ze allemaal volledig afstandsonderwijs. Het deeltijdse systeem start maandag 16 november en loopt tot aan de examenperiode.

‘Zo creëren we een aansluitende periode van zestien dagen waarop er minder schoolse fysieke contacten zijn’, zegt Mohamed Ridouani (SP.A), burgemeester van Leuven. ‘Dat zal bijdragen om de besmettingscijfers af te remmen, en de druk wat van de scholen te halen.’

Scholen beslissen zelf hoe ze het deeltijds afstandsonderwijs organiseren: per week, per halve week, per dag, enzovoort. Praktijklessen kunnen wel nog fysiek doorgaan. Voor de eerste graad secundair en het kleuter- en basisonderwijs verandert er voorlopig niets.