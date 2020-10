Verdachten van hacking op Belgische bankautomaten gevat in Portugal

In Portugal zijn deze zomer twee mannen aangehouden voor feiten van hacking op bankautomaten in ons land. Dat heeft het Antwerpse parket maandag bekendgemaakt. De twee zullen in november worden uitgeleverd zodat ze in België kunnen worden berecht.

Het onderzoek spitst zich momenteel toe op zes soortgelijke feiten die zich in juni en juli afspeelden. Er werden bankautomaten getroffen in achtereenvolgens Borsbeek, Ranst, Kortrijk, Roeselare, Ingelmunster en Destelbergen. Telkens gingen de daders op dezelfde manier te werk. Ze verwijderden eerst het frontpaneel of beeldscherm van de bankautomaat, waarna ze via de bekabeling een toestel op de automaat aansloten dat het systeem kon hacken. Dat toestel zorgde ervoor dat de eurobiljetten letterlijk uit de automaat rolden.

De speurders kwamen al snel op het spoor van de daders, een bende die vooral uit Roemenen zou bestaan en die in heel Europa actief lijkt te zijn. Op 25 juli konden twee mannen van 32 en 39 jaar gearresteerd worden in Portugal, waar ze ook feiten pleegden. Het parket maakte de arrestatie nu pas bekend.