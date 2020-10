Zo’n negenhonderd mensen trokken zaterdag naar de luchthaven van Singapore om te eten in het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Niet in de lucht, maar op de grond kunnen de klanten genieten van een driegangenmenu van vliegtuigmaaltijden. Het is een initiatief om de luchtvaartsector te steunen, sinds er door de coronapandemie nog amper gevlogen wordt.