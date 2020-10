Kimmer Coppejans struikelt over eerste horde in Challenger Hamburg

Kimmer Coppejans (ATP 176) is maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Challengertoernooi in het Duitse Hamburg (hard/44.820 euro).

De 26-jarige West-Vlaming verloor in twee sets kansloos van de 30-jarige Duitser Yannick Maden (ATP 166). Het werd 6-0 en 6-1 na een uur en drie minuten tennis. Coppejans was de enige Belg op de tabel in Hamburg.

In de achtste finales neemt Maden het op tegen de Pool Kamil Majchrzak (ATP 105), het eerste reekshoofd. Die ging met twee keer 6-3 voorbij de Italiaan Roberto Marcora (ATP 181).