Vierjarige coronapatiënt Kaïs is weer thuis na twaalf dagen kunstmatige coma: ‘Hij moet nu nog een tijdje revalideren’

De vierjarige Kaïs, de jongen die twaalf dagen in een kunstmatige coma lag in het UZ van Brussel, is aan de betere hand. Hij werd vrijdag overgebracht naar het ziekenhuis van Vilvoorde en daar is hij maandagochtend ontslagen. Hij kan nu thuis verder herstellen maar moet wel nog wat onderzoeken ondergaan. Kaïs testte twee weken geleden positief op covid-19.

