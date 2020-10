Daklozen in Brussel krijgen ‘attest van niet-huisvesting’ voor avondklok

Vanaf maandag zullen aan daklozen in de Brusselse straten ‘attesten van niet-huisvesting’ verdeeld worden door veldwerkers, mobiele teams en spoeddiensten van de ziekenhuizen Sint-Jan en Sint-Pieters. Dat heeft Christophe Thielens, de woordvoerder van hulporganisatie Samusocial, aangekondigd.

Het initiatief wordt verder ondersteund door Artsen van de Wereld, Diogènes, Burgerplatform ter ondersteuning van Vluchtelingen, Straatverplegers, Artsen zonder Grenzen, DoucheFLUX, Syndicat des Immenses en Recht op een Dak.

Er zijn al 2.500 attesten gedrukt, maar er volgen er nog meer. De verdeling van de attesten begon maandagochtend. Samusocial organiseerde een virtueel contact met vertegenwoordigers van de Brusselse politiezones. Zij verzekerden dat er tijdens de avondklok, die geldt tussen 22 uur en 6 uur, een beleid van tolerantie zal gevoerd worden naar daklozen.

Geen boete

‘Voor de daklozen die op straat leven is het geen kwestie van een keuze’, legt Christophe Thielens uit. ‘Het is niet noodzakelijk hun beslissing, want de opvangcentra hebben niet voldoende capaciteit om ze allemaal te huisvesten. Daarom zou het een dubbele straf zijn om ze te verbaliseren omdat ze geen onderdak in een centrum konden vinden. Voor ons is het eerste doel van de bedeling van deze attesten hen te beschermen tegen een boete en ervoor te zorgen dat ze niet gestoord worden wanneer ze een geïmproviseerde schuilplaats buiten proberen te vinden.’

De opvangcapaciteit die tijdens de gezondheidscrisis al werd vrijgemaakt is ongezien, maar blijft ontoereikend om alle daklozen te huisvesten. De opvangcentra zijn verzadigd.