Ian McKellen is ‘niet bereid te sterven’ voor coronafilms

De filmindustrie trekt zichzelf op gang met veiligheids­coördinatoren. De 81-jarige Ian McKellen past daar liever voor.

Tijdens de virtuele uitreiking van de Olivier Awards, de Britse theaterprijzen die vernoemd zijn naar acteur Laurence Olivier, mocht Sir Ian McKellen zijn zevende beeldje ophalen. Daarmee werd hij in de bloemetjes gezet voor de onemanshow waarmee hij in 2019 langs meer dan 80 kleine Britse theaters toerde. In die show hernam hij zijn populairste personages – van Gandalf tot Shakespeare.

2020 is noodgedwongen een stuk rustiger gebleken voor de 81-jarige acteur, zei hij in een interview tijdens de prijsuitreiking.

‘Ik schepte er enige trots in dat ik op mijn leeftijd nog scherp genoeg was om te acteren, maar als je dan plots hoort dat je niets mag opvoeren omdat het publiek niet mag komen, begin je je wel af te vragen: hoeveel jaren heb ik nog over?’

De filmsector heeft zich de af­gelopen maanden wel op gang getrokken, met veiligheidscoördinatoren om de set coronaproof te houden. Ook McKellen kreeg aanbiedingen. ‘Maar ik heb ze afgewezen omdat ik me niet veilig zou voelen. Als lid van de meest kwetsbare leeftijdsgroep moet ik me bij elke aanbieding afvragen: ben ik bereid te sterven voor deze film? Ik wacht nog op een “ja”.’