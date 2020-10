Nieuw seizoen ‘De mol’ is al (coronaveilig) ingeblikt

Na de ontmaskering van Alina in april kropen de makers van De mol weer ondergronds.

De hele tijd bleef het stil rond een nieuw seizoen, en of dat in coronatijden wel kon. Nu verklapt Gilles De Coster in Het Nieuwsblad dat het vervolg er komt. Meer zelfs, de nieuwe reeks is al ingeblikt. Het ­negende seizoen komt in het voorjaar op tv.

‘Het waren opnames met heel veel veiligheidsmaatregelen’ zegt De Coster. ‘Met bubbels, sociale afstand, mondmaskers en testen. ­Zeker geen evidentie, maar het is ­gelukt.’

De opnameploeg werkte volgens een veiligheidsprotocol en nam ook een coronamanager mee. Die was verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en zag erop toe dat de crew en kandidaten zich hielden aan hun strikt gescheiden bubbels.

De kandidaten werden dit jaar geselecteerd uit bijna 30.000 geïnteresseerden, waarvan 10.000 inschrijvingen werden weerhouden en 200 mensen bij de makers op gesprek mochten.

In volle coronacrisis blijkt de populariteit van De mol dus nog toe te nemen: in 2019 schreven zo’n 14.000 kandidaten zich in.