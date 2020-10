Vicevoorzitter Duitse parlement sterft bij tv-opname

Thomas Oppermann, de vicevoorzitter van het Duitse parlement, is onverwachts overleden. De 66-jarige politicus stortte in tijdens filmopnamen met de openbare omroep ZDF.

Oppermann werd zondagavond onwel tijdens de opnames van het televisieprogramma Berlin direkt, kort voordat hij live in de uitzending zou komen. De SPD-politicus werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten.

Bondskanselier Angela Merkel zegt ‘ontsteld en verdrietig’ te zijn om het ‘veel te vroege’ overlijden van een ‘betrouwbare en eerlijke partner in coalities’. De Duitse minister van Arbeid Hubertus Heil tweette dat het nieuws van de dood van Oppermann hem met groot verdriet vervulde.

Oppermann was plaatsvervangende voorzitter van de Bondsdag en had eind augustus aangekondigd dat hij zich niet kandidaat zou stellen voor de volgende parlementsverkiezingen.

‘Na 30 jaar als vertegenwoordiger van het regionale parlement van Nedersaksen en in de Duitse Bondsdag, is het nu het juiste moment voor mij om weer iets anders te doen en nieuwe projecten aan te nemen’, zei hij over die beslissing.