Coens en De Crem betrapt: werklunch is overtreding coronaregels

CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn partijgenoot Pieter De Crem werden afgelopen week ‘betrapt’ toen ze in een hotel aan het lunchen waren. De twee overnachten niet in het hotel, waardoor het een overtreding van de huidige coronamaatregelen is.

Twitteraar Jeroen Smets herkende het duo en deelde een foto op sociale media. Bij CD&V zijn ze op de hoogte en ontkennen ze de feiten dan ook niet. Voorzitter Joachim Coens neemt de fout op zich. ‘We hadden dat gezien de omstandigheden beter niet gedaan. En dat zal ook niet meer gebeuren’, reageert Coens. ‘Het ging om een werklunch. Het hotel ligt naast ons hoofdkwartier, en we zouden normaal de lunch afhalen. Maar dan zagen we dat de zaal leeg was en hebben we onze lunch snel ter plaatse genuttigd. Een foute gedachtesprong en dat zal ook niet meer gebeuren.’