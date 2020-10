Jambon kondigt extra Vlaamse ministerraad aan over bijkomende coronamaatregelen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaat dan toch niet wachten tot het hele huis in brand staat voor hij het brandblusapparaat bovenhaalt. De Vlaamse regering organiseert dinsdagavond een extra ministerraad om te beslissen over eventuele bijkomende coronamaatregelen.

Zondag hield Vlaams minister-president Jan Jambon de boot voor extra Vlaamse coronamaatregelen nog af. Hij waarschuwde voor een ‘opbod’ aan maatregelen en wilde niet weten van ‘overdreven maatregelen’. ‘Ik ga toch ook niet nu al mijn huis beginnen te blussen, omdat er misschien volgende week een brand uitbreekt’, zei hij bijvoorbeeld in De zevende dag.

Maar de druk op de Vlaamse regering neemt duidelijk toe. Wallonië en Brussel namen al strengere maatregelen en verschillende virologen hebben bij de Vlaamse regering aangedrongen op extra maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Onder meer viroloog Marc Van Ranst en infectiologe Erika Vlieghe benadrukten ‘dat het huis al in brand staat’.

De kern van de Vlaamse regering heeft maandagochtend al vergaderd over de aanpak van de coronapandemie. ‘De cijfers blijven ongunstig evolueren en de voorbije uren hebben de virologen bijkomende adviezen geformuleerd. Ook de gouverneurs signaleren dat er lokaal bijkomende problemen opduiken’, is te horen bij Vlaams minister-president Jambon.

Vandaag en morgen zal de regering overleg plegen met de virologen, de provinciegouverneurs en verantwoordelijken uit het economisch leven.

Dinsdagavond om 18 uur volgt er dan een extra ministerraad waarop de regering zich zal buigen over eventuele bijkomende maatregelen. ‘We volgen de ontwikkelingen van uur tot uur op en zullen alles blijven doen wat nodig is om de verdere verspreiding van het virus in te dijken’, aldus Jambon.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) verwelkomt het feit dat de Vlaamse regering morgen samenkomt om bijkomende maatregelen te bekijken. ‘Het virus in Wallonië verschilt niet van dat in Vlaanderen. Het treft heel ons land. Ook in Vlaanderen staan de huisartsen en de ziekenhuizen onder zware druk’, aldus De Croo.

Lokale maatregelen

De provincies wachten niet op de Vlaamse regering. 23 burgemeesters uit de ruime Vlaamse Rand rond Brussel vragen de gouverneur van Vlaams-Brabant om in de hele provincie strengere maatregelen te nemen. Ze vragen om een strengere avondklok – die naar het voorbeeld van de hoofdstad ingaat om 22 uur. Ook alle sport- en cultuuractiviteiten moeten volgens de burgemeesters ‘zwaar beperkt worden’.

Ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé houdt maandagmiddag een overleg met verschillende burgemeesters over een eventuele verstrenging. Verschillende gemeenten beslisten lokaal al strengere maatregelen te nemen zoals het schrappen van activiteiten of evenementen.

‘Afgelopen weekend kreeg ik heel wat vragen van verschillende burgemeesters. We houden vandaag overleg over de mogelijkheden en kijken waar er draagvlak voor is’, zegt Decaluwé. Na het overleg wil de gouverneur met enkele concrete voorstellen naar het overleg tussen de Vlaamse overheid en de gouverneurs trekken.