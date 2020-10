Niet iedereen mag haar AOC noemen: ‘Basisrespect’

Het Amerikaanse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez staat bij het brede publiek bekend onder haar initialen, maar ze heeft liever niet dat president Donald Trump die afkorting gebruikt.

Alexandria Ocasio-Cortez wordt door pers en fans vaak bij haar initialen AOC genoemd, een afkorting die ook president Donald Trump blijkt te kennen, zo bleek vorige week bij het presidentiële debat met zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Wanneer het over de klimaatzaak ging, verwees Trump meermaals naar AOC en haar Green New Deal.

‘Als iemand me drie jaar geleden, toen ik nog opdiende om mijn familie te ondersteunen, had verteld dat in enkele jaren tijd een losgeslagen Amerikaanse president herhaaldelijk mijn naam zou laten vallen tijdens een debat, zou ik hen wat water hebben gebracht met de boodschap dat ze moesten ontnuchteren’, aldus Ocasio-Cortez op haar Twitter-account over de bewuste passage.

Maar het Democratische Congreslid uit New York, die Biden steunt, heeft liever niet dat Trump haar bijnaam gebruikt, en noemt het onrespectvol.

‘Ik vraag me af of Republikeinen wel beseffen hoe ze keer op keer hun gebrek aan respect tegenover vrouwen tentoonstellen tijdens debatten, wanneer ze vrouwelijke Congresleden continu bij hun voornaam of bijnaam aanspreken, terwijl ze naar mannen wel steeds verwijzen met hun titel of familienaam’, verduidelijkt de progressieve politica.

‘AOC is een naam die mij werd gegeven door de gemeenschap en de mensen. Jullie mogen me allemaal AOC noemen. Collega’s die naar elkaar verwijzen in een openbare of professionele context (ofwel diegenen die me niet zo kennen) zouden naar hun peers moeten verwijzen als “Congresvrouw”, “Vertegenwoordigster” enzovoort. Dat is basisrespect.’

Ocasio-Cortez wees eerder deze maand ook vicepremier Mike Pence al terecht, omdat hij naar haar verwees als AOC tijdens zijn debat met Kamala Harris. ‘Voor u is het Congresvrouw Ocasio-Cortez’, schreef ze toen ook op Twitter. Eerder klaagde ze ook al de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het Congres aan.