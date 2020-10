Jonge huisartsen gaan in ‘attestenstaking’

De pandemie veroorzaakt niet alleen een toename van het aantal patiënten voor huisartsen, ook de administratieve last swingt de pan uit. ‘Om de administratieve overbelasting bij huisartsen een halt toe te roepen, gaan we over tot een attestenstaking’, laat Jong Domus, de vereniging van jonge huisartsen, weten.

De noodkreet van de huisartsen is niet nieuw, ze smeken al maanden om ondersteuning. Om te vermijden dat niet-dringende zorg moet uitgesteld worden, zoals het geval was tijdens de lockdown van maart en april 2020, beslist Jong Domus om tot een attestenstaking over te gaan. Concreet zullen alle huisartsen die het initiatief steunen geen ‘oneigenlijke’ attesten meer voorzien. ‘Deze staking is volgens ons de enige mogelijke oplossing om de continuïteit van zorg voor onze patiënten te garanderen en de huisartsen verder te laten strijden in de frontlinie’, schrijft de organisatie in een persbericht.

Quarantaine-attest door contact tracers

Volgens Jong Domus is het attest van quarantaine op meerdere punten in strijd met artikel 26 van de code van medische deontologie. Zo kan het attest worden afgeleverd zonder medewerking van een huisarts, is quarantaine geen medische interventie maar een maatschappelijke en is de waarheidsgetrouwheid van het attest twijfelachtig. Huisartsen worden opgeroepen om patiënten door te verwijzen naar de contact tracers, die het attest eveneens kunnen afleveren. Ook het attest dat afgeleverd moet worden in afwachting van een testresultaat kan afgewerkt door contact tracers. ‘Indien patiënten effectief ziek zijn, voelen we ons wel verantwoordelijk om een ziekteattest te schrijven.’

‘We willen vermijden dat de patiënt de dupe is van deze actie, en roepen werkgevers op om zich begripvol op te stellen. Een sms van contact tracing zou voldoende moeten zijn, een effectief attest volgt later’, schrijft Jong Domus.

Standaardattest

Daarnaast pleit Jong Domus er ook voor het standaardattest overal te aanvaarden. Er bestaan, naast het standaardformulier, namelijk verschillende soorten attesten voor onderwijs, ziekenfondsen, de medische dienst van de politie, HR Rail of beheer van de arbeidsongeschiktheden.

‘Sinds mei moeten we als arts opnieuw de specifiek geëiste attesten van medische diensten invullen, hoewel er in de periode van 18 maart tot 4 mei begrip was voor de toegenomen drukte en het standaardattest van afwezigheid aanvaard werd’, aldus Jong Domus. ‘Wij vragen om opnieuw dezelfde flexibiliteit te hanteren.’