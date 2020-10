Vlaamse Rand wil geen sport en cultuur meer, en een strengere avondklok

23 burgemeesters uit de ruime Vlaamse Rand rond Brussel vragen de gouverneur van Vlaams-Brabant om in de hele provincie een strengere avondklok in te stellen. Alle sport- en cultuuractiviteiten moeten stopgezet worden. ‘De federale maatregelen volstaan niet.’

Tot dusver ging vooral veel aandacht naar Brussel als het centrum van de corona-epidemie in ons land. Maar de negentien gemeenten in de Vlaamse Rand zijn bijna even hard getroffen als het Hoofdstedelijk Gewest. Daar werden de voorbije twee weken 1.770 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners vastgesteld, in de Vlaamse Rand waren dat er 1.646.

In totaal waren er in de negentien Brusselse gemeenten de afgelopen veertien dagen ruim 21.500 bevestigde gevallen. Dat zijn er drie keer meer dan in de Rand, maar in Brussel wonen ook bijna drie keer zoveel mensen.

De zwaarst getroffen gemeente ligt ook in de Rand. Dat is Machelen, met een incidentie van 2.666. Daarna volgen Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), Linkebeek (Rand), Sint-Agatha-Berchem (Brussel) en Koekelberg (Brussel).

‘Huis staat in brand’

Met die cijfers in de hand kwamen vanmorgen 23 burgemeesters uit de brede rand rond Brussel – behalve de klassieke Randgemeenten was onder meer ook Affligem vertegenwoordigd – samen om na te denken over hoe het verder moet. ‘We zijn zeer snel tot een consensus gekomen’, zegt Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde.

De 23 burgemeesters vragen de Vlaams-Brabantse provinciegouverneur om ‘snel maatregelen te nemen op het niveau van de hele provincie’. Lokale ingrepen werden door de burgemeesters als niet effectief beschouwd. Ze vragen om een strengere avondklok – die naar het voorbeeld van de hoofdstad ingaat om 22 uur. Ook alle sport- en cultuuractiviteiten moeten volgens de burgemeesters ‘zwaar beperkt worden’. De federale maatregelen die vorige week werden afgekondigd laten wedstrijden bij de jeugd nog toe, net als heel wat trainingen. ‘Dat gaat niet ver genoeg’, zegt Bonte. ‘Iedereen voelt dat het huis in brand staat.’

De burgemeesters vragen ook om fitnesscentra en wedkantoren te sluiten. De kabinetschef van gouverneur Jan Spooren, die bij het overleg aanwezig was, zou de vragen zo snel mogelijk aan de gouverneur voorleggen. Bonte gaat ervan uit dat, ‘als 23 burgemeesters daarom vragen’, de gouverneur zal volgen.