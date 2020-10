Op haar 17de verjaardag is Noor V. vrijdag omgebracht door haar moeder, Regine, die vervolgens ook zelf uit het leven stapte. ‘Noor droomde ervan om bakker te worden.’

Hij wou zijn dochter feliciteren voor haar verjaardag. Maar toen de vader van Noor V. vrijdagochtend geen gehoor kreeg, schakelde hij de politie in. Alle rolluiken van de woning van zijn ex in Gullegem ...