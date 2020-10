Thaise demonstranten gebruiken Duitse wet om koning in het nauw te drijven

Thaise protesteerders willen weten of hun koning Rama X zijn koninklijke macht gebruikte vanuit Duitsland. Volgens de Duitse wet mag dat immers niet. De betogers hopen zo verder druk uit te oefenen op Rama X en de Thaise regering. Ze eisen onder meer hervormingen aan het hof.

Maandag, om vijf uur plaatselijke tijd (11 uur Belgische tijd) zullen Thaise demonstranten naar de Duitse ambassade in Bangkok trekken. Ze willen dat het land onderzoekt of hun koning zijn koninklijk gezag heeft uitgeoefend terwijl hij het Duitse Beieren verbleef. Dat mag niet volgens de Duitse wet. Koning Rama X is nu niet in Duitsland, maar spendeert er wel veel van zijn tijd.

De Duitse ambassade heeft nog niet gereageerd, maar vorige week zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas al dat de Thaise koning geen politiek mag voeren vanuit Duitsland. Indien dat toch gebeurd is, zal dat onderzocht worden, klonk het bij een woordvoerster.

De Thaise betogers eisen onder meer hervormingen aan het hof, waar de koning onschendbaar is.

Don Juan

Koning Rama X, geboren als Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, was als kroonprins al omstreden. Hij werd geboren in 1952 als tweede kind en eerste zoon van Bhumibol, die toen zes jaar koning was. Hij werd opgeleid in dure privéscholen in het Verenigd Koninkrijk en Australië, doorspartelde een militaire opleiding en werd een enthousiaste piloot.

De tiende koning van de Chikra-dynastie kent een extravagant en turbulent (liefdes)leven. Hij is vier keer getrouwd en drie keer gescheiden. Hij had jarenlang een relatie met zijn tweede vrouw en kreeg met haar vijf kinderen, toen hij nog met zijn eerste vrouw getrouwd was. Toen het dan toch tot een huwelijk kwam, liep dat na enkele jaren spaak.

In 2001 huwde hij voor de derde keer, met Srirasmi, een hofdame. Zij schonk hem in 2005 een zoon, prins Dipangkorn, maar viel in ongenade na een corruptieschandaal waarin zijzelf en enkele van haar familieleden betrokken waren.

Polygamie

Drie dagen voor zijn kroning in 2019 trouwde Vajiralongkorn met Suthida Vajiralongkorn, een voormalige stewardess. Niet zo lang later herintroduceerde hij polygamie aan het Thaise hof door zijn minnares Sineenat Wongvajirapakdi tot ‘Koninklijke Edele Gemalin’ te kronen. Amper enkele maanden later werd Wongvajirapakdi bij het grof vuil gezet wegens ‘te ambitieus’. Maar vorige maand werd de voormalige verpleegster in ere hersteld. In een mededeling klonk het dat ze niets verkeerd had gedaan en dus al haar titels terug zou krijgen. Dat Rama X hier mee wegkomt, is te verklaren doordat kritiek op het koningshuis strafbaar is. Op majesteitsschennis staat drie tot vijftien jaar celstraf.

Overigens heeft de koning nog steeds aanhangers, die ook op straat komen. Zaterdag gingen Rama X en koningin Suthida hen persoonlijk bedanken. Olie op het vuur, volgens de betogers die al een tijdje op straat komen om hervormingen aan het hof te eisen.