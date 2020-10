Weyts: ‘Herfstvakantie verlengen is kans op reset’

De herfstvakantie wordt verlengd met drie dagen. Die beslissing maakte minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zondag bekend, na een alarmerend rapport over het aantal besmettingen in het onderwijs. ‘Die verlenging kan zorgen voor een reset’, zei Weyts in De Ochtend op Radio 1.

‘Ik neem die beslissing niet met plezier, maar die korte verlenging kan volgens de experten een groot verschil maken in de samenleving’, zei Weyts. Het ultieme doel is om de scholen open te kunnen houden tot de kerstvakantie. ‘Als die twee dagen, want woensdag 11 november is sowieso een feestdag, daarvoor kunnen zorgen, moeten we die kans grijpen.’

Weyts volgt het voorbeeld van de Franstalige gemeenschap niet. Daar werd twee weken geleden al beslist om de vakantie met twee dagen te verlengen, maar zondag werd duidelijk dat er vanaf woensdag wordt overgeschakeld op afstandsonderwijs. ‘Wij hebben ervoor gekozen enkel te verlengen, omdat de ouders zich zo beter kunnen organiseren. Die beslissing zorgt voor enorm veel organisatorische problemen voor de ouders, en dus ook voor het bedrijfsleven’, zei Weyts. ‘We moeten nog bekijken hoe we de kinderopvang zullen organiseren. We kunnen geen maatregel nemen vanuit virologisch standpunt, om dan risico’s te organiseren bij de opvang.’ Zo zou het onverstandig zijn om de klasbubbels te mengen bij de opvang.

‘We communiceren we nu al dat de herfstvakantie wordt verlengd, zo kunnen de ouders zich al organiseren’, zei Weyts.

Reset

Ook tijdens die verlengde herfstvakantie moeten de maatregelen strikt nageleefd worden. ‘Het kan een reset betekenen, als iedereen die periode aangrijpt om de maatregelen strikt te volgen.’ Maar als de cijfers niet dalen, kunnen er nog strengere maatregelen volgen. ‘We zijn niet te beroerd om maatregelen te nemen, maar dat moet altijd in proportie gebeuren, en nooit uit blinde paniek.’

Correctie 26/11. In een eerdere versie stond dat de Franstalige gemeenschap de vakantie naar voor schuift. Er is beslist om vanaf 28 oktober over te schakelen op afstandsonderwijs.