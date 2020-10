Amerikaanse Senaat stemt over benoeming Amy Coney Barrett als rechter aan Hooggerechtshof

De Amerikaanse Senaat stemt maandag over de benoeming van Amy Coney Barrett als negende lid van het Hooggerechtshof. Na goedkeuring is Barrett de opvolger van de overleden rechter Ruth Bader Ginsburg.

De juridische commissie van de Senaat gaf donderdag al groen licht voor haar benoeming. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, legt haar nominatie nu voor aan de voltallige Senaat van honderd senatoren. De Republikeinen hebben daar de meerderheid, maar niet alle 53 Republikeinse senatoren hebben gezegd dat ze voor Barrett zullen stemmen.

Rechters van het Hooggerechtshof worden voor het leven aangesteld en beslissen over gevoelige kwesties. Als de Republikeinse president Donald Trump de opvolging van Ginsburg rond krijgt, hebben de rechters die als conservatief worden gezien in het hoogste hof van de VS een meerderheid van zes tegen drie. Democraten spreken schande over het feit dat de Republikeinen vlak voor de verkiezingen nog een rechter voor het leven willen aanstellen.

De benoeming is van belang omdat het Hooggerechtshof het laatste juridische woord heeft over beladen onderwerpen als abortus, wapenbezit en immigratie. Ook kan het worden gevraagd om een oordeel als de uitslag van de verkiezingen wordt aangevochten.