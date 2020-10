Colombiaanse veiligheidsdiensten doden kopstuk ELN

De Colombiaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van de guerrillabeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) gedood. Uriel, zoals zijn schuilnaam luidt, werd gedood tijdens een operatie in de westelijke kustregio Choco, meldde president Ivan Duque zondag.

Uriel (echte naam Andres Felipe Vanegas Londono), die namens ELN in de media optrad, was volgens de president verantwoordelijk voor ontvoeringen, moorden en het rekruteren van minderjarigen. ‘Deze crimineel is gedood tijdens een nauwgezette operatie op basis van gedeelde inlichtingen door het nationale leger van Colombia en de nationale politie’, aldus Duque.

ELN is een kleine linkse groepering in Colombia, bestaande uit zowat 2.000 strijders. De veel grotere FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) sloot in 2016 een vredesakkoord met de regering en legde de wapens neer.

Colombiaans president Ivan Duque kondigt de dood van de rebellenleider aan. Foto: via REUTERS

De overheid verspreidde dit beeld met onder meer een lijkzak waarin het lichaam van Uriel zou zitten. Foto: EPA-EFE