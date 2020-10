3.000 euro aan neuzekes onverkoopbaar omdat dief (53) in neuzenkraam graait

De politie moest zondag uitrukken naar een neuzenkraam op de Groentenmarkt. Niet omdat de neuzekesoorlog opnieuw was uitgebroken, maar voor een diefstal.

Een man graaide zondagvoormiddag in de kar van een van de neuzenverkopers, gaf het slachtoffer een duw en zette het nadien op een lopen. De politie slaagde er niet veel later in de dader op te pakken. Het gaat om een 53-jarige man die bekend is bij de politie. Hij wordt vervolgd voor diefstal met geweld.

Het totale nadeel wordt geraamd op 3.000 euro omdat de hele inhoud van de kar volgens de verkoper door corona niet meer verkoopbaar zou zijn.