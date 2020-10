Commentaar. Een onvermijdelijke en terechte beslissing

Coup de théâtre vanavond. Hoewel Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts nog lang volhield dat er voor het Vlaamse onderwijs geen reden was om de herfstvakantie te verlengen, zoals in Franstalig België wel het geval is, kwam net voor zeven uur het persbericht dat de Vlaamse scholen dan toch de brug maken tot en met woensdag 11 november. Het is een terechte, en eigenlijk ook wel onvermijdelijke beslissing.