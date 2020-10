Regenjack bracht Roglic in de problemen in de Vuelta: “De show gaat verder”

Primoz Roglic kende problemen met z’n regenjack in de zesde etappe van de Vuelta en belandde daardoor achterop in de afdaling. “We moesten volle bak aan de slag om terug te keren voor de slotklim en dat betaal ik uiteindelijk bergop”, verklaarde de kopman van Jumbo-Visma na afloop.

LEES OOK. Spektakel in Vuelta: Ion Izagirre wint kletsnatte bergrit, Carapaz neemt rode trui over van Roglic

“Ik had het koud op die voorlaatste klim en wilde mijn regenjas aantrekken”, sprak Roglic na afloop. “Ik had wat problemen om dat regenjack aan te doen en te sluiten op de klim. Daardoor zakte ik weg in het peloton en kwam ik achter een breuk te zitten. Mijn teamgenoten moesten vol gas rijden om me terug te brengen naar voren. Dat heeft veel krachten gekost, niet alleen bij hen, maar ook bij mij en op die slotklim betaal ik daar de prijs voor.”

De Sloveen relativeerde zijn tijdverlies van 43 seconden. “We zijn er nog, allen in één stuk, dus dat is een goede zaak”, grapte hij. “Vandaag liep het niet zoals we dat wilden, maar ook dat is koers. Op het eind gaf ik nog alles wat ik in me had. We zijn er nog, de show gaat voort en het is nog niet voorbij. Morgen wacht een rustdag.”

“Of ik moe ben? Dat zullen we de komende dagen weten”, antwoordde hij nog. “Hoe dan ook gaan we blijven knokken. We zijn naar hier gekomen om er voor te vechten, ons best te doen en dat blijven we doen. Soms win je, soms verlies je.”