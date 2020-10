Zestigtal arrestaties bij niet toegelaten betogingen tegen coronamaatregelen in Brussel

Bij de verschillende betogingen tegen coronamaatregelen die zondag in Brussel plaatsvonden, heeft de Brusselse politie een 71 personen opgepakt. Het gaat om 66 administratieve aanhoudingen en vijf gerechtelijke. Die arrestaties vonden voornamelijk plaats op en rond het Schumanplein, in het Jubelpark en in de straten rond het park. Een betoging aan het Noordstation verliep zonder incidenten.

De voorbije dagen was vanuit verschillende hoeken opgeroepen om zondag in Brussel te betogen tegen de coronamaatregelen maar enkel met de organisatoren van de betoging aan het Noordstation had de politie ook contact kunnen leggen. Voor de andere betogingen was geen toelating gevraagd of gegeven. De Brusselse politie stond dan ook paraat en pakte rond 12.20 uur de eerste manifestanten op in de omgeving van het Schumanplein.

‘Dat ging om een 15-tal mensen, van wie er enkele vuurwerk en en cuttermes bij hadden’, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. ‘Korte tijd later werden aan de triomfboog in het Jubelpark ook een aantal personen opgepakt.’

In het Jubelpark verzamelde zich vervolgens een groep van een tweehonderdtal mensen. Die hielden afstand en verlieten na enige tijd het park. In de omliggende straten pakte de politie nog een aantal betogers op, maar een deel van de groep manifestanten uit het Jubelpark zakte ook af naar het Noordstation, waar zich ook een tweehonderdtal betogers verzamelden.

‘De regels over sociale afstand werden niet goed nageleefd en we hebben daar meermaals op gewezen, onder meer via de organisatoren’, aldus nog de politiewoordvoerder. ‘Rond 15.30 uur hebben we die betoging dan ontbonden. Dat verliep zonder noemenswaardige incidenten.’