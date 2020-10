Zeven mensen in ziekenhuis met coronabesmetting na etentje Okra-senioren

De corona-uitbraak in Lochristi is mee in de hand gewerkt door een etentje van de seniorenvereniging OKRA uit deelgemeente Zeveneken. ‘Twee besmette personen hebben er hun voeten aan geveegd’, zegt de 74-jarige voorzitster die samen met haar echtgenoot en vijf andere deelnemers zaterdag in een Gents ziekenhuis is opgenomen.

De OKRA-leden tafelden ruim twee weken geleden volgens de geldende coronamaatregelen in restaurant Het Vredegerecht in Lokeren. ‘We zaten met vijfenveertig mensen netjes verspreid over twee zalen. De ...