Weyts verlengt herfstvakantie tot en met 11 november

Na Wallonië verlengt ook Vlaanderen de herfstvakantie tot en met woensdag 11 november. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist. ‘We doen nu een inspanning van 2 dagen om de scholen daarna opnieuw te kunnen openen tot de kerstvakantie.’

Alle Vlaamse scholen krijgen na volgende week een verlengde adempauze tot en met 11 november. De scholen gaan opnieuw open op donderdag 12 november. Dat heeft minister Weyts beslist na overleg met het onderwijsveld op basis van een nieuw advies van virologen.

‘Ik verontschuldig mij bij de ouders die nu een oplossing moeten zoeken voor maandag 9 november en dinsdag 10 november’, reageert Weyts. ‘We doen nu een inspanning van 2 dagen om de scholen daarna opnieuw te kunnen openen tot de kerstvakantie. De schoolteams hebben al 2 maanden keihard gewerkt in ongeziene omstandigheden. Ik vraag onze leraren om waar mogelijk nog 1 week door te zetten. Dan volgt er een welverdiende en verlengde adempauze.’

‘We nemen deze beslissing niet met plezier, want er zijn door corona al véél lestijden verloren gegaan’, aldus de minister nog. ‘Maar volgens de experts kan zelfs een beperkte verlenging van de vakantie nu een positief verschil maken voor de hele samenleving. Als we met een inspanning van 2 dagen ervoor kunnen zorgen dat de scholen daarna weer open kunnen tot de herfstvakantie, dan moeten we die kans grijpen.’

Weyts hoopt dat de scholen en de ouders nu de nodige tijd krijgen om zich voor te bereiden op een verlengde herfstvakantie. ‘Ik besef wel dat dit in sommige gezinnen voor organisatorische problemen kan zorgen. Ouders zijn voorbereid op de herfstvakantie, maar moeten nu een oplossing zoeken voor maandag 9 november en dinsdag 10 november. Ik verontschuldig mij bij alle ouders, maar we moeten dit doen zodat de scholen op termijn open kunnen blijven’.