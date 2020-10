Burgemeesters Vlaamse Rand onderzoeken strenger coronabeleid

De 19 burgemeesters van de Vlaamse Rand rond Brussel komen morgenochtend samen om te onderzoeken of ze extra coronamaatregelen zullen nemen voor de Rand.

Burgemeester Hans Bonte (Sp.a) van Vilvoorde pleit er alvast voor om de Brusselse verstrengingen over te nemen in de Vlaamse Rand. Hij betreurt ook de ‘afwachtende houding van de Vlaamse regering’. Terwijl Wallonië en Brussel strengere coronamaatregelen nemen, houdt Vlaanderen de boot voorlopig af.

Bonte zegt dat er in de Vlaamse Rand al evenveel positieve tests zijn als in Brussel. En dat bovendien de verspreiding van het virus er aan een nog sneller tempo verloopt dan in de hoofdstad.

De Vilvoordse burgemeester had al eerder dit weekend gevraagd om steun en bijkomende stappen vanuit Vlaanderen. ‘Het klopt dat we lokaal maatregelen kunnen nemen en we zullen die verantwoordelijkheid ook opnemen’, zegt Bonte. ‘Maar wij doen dat in afwachting van nieuwe Vlaamse maatregelen, die volgens mij ook nodig zijn.’

De Vilvoordse burgemeester heeft intussen overleg gehad met de Vlaams-Brabantse provinciegouverneur en neemt samen met de achttien andere burgemeesters uit de Vlaamse Rand de situatie onder de loep. Als het van Bonte zelf afhangt, aligneert de Vlaamse Rand zich best op de Brusselse verstrengingen, dus inclusief een tijdelijke sluiting van de sport- en cultuursector. ‘Anders krijg je in de Rand gewoon het waterbedeffect.’

Zijn collega uit Dilbeek, Willy Segers (N-VA), is geen voorstander van lokale maatregelen. ‘Eénheid van maatregelen is nodig om de bevolking geen verwarrende signalen te geven. In de ene gemeente zus, in de andere zo… Nee, ik opteer voor een algemene aanpak’, liet hij aan Radio 1 weten.