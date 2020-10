Napoli wint op bezoek bij Benevento, Dries Mertens na een uurtje naar de kant

Napoli heeft zondag op de vijfde speeldag van de Serie A met 1-2 gewonnen op bezoek bij Benevento. Dries Mertens (Napels) en Daam Foulon (Benevento) werden rond het uur vervangen.

Het openingsdoelpunt kwam van de thuisploeg. Roberto Insigne (30.), broer van Napels-spits Lorenzo Insigne, bracht de manschappen van Filippo Inzaghi op voorsprong. In de tweede helft was het de beurt aan grote broer Lorenzo Insigne. Zijn eerste poging werd nog afgekeurd door de VAR wegens buitenspel. Enkele minuten later was het dan toch raak voor de Italiaan. Op het uur scoorde hij met een knap afstandsschot zijn tweede van het seizoen. Zeven minuten later zorgde Andre Petagna voor de overwinning. Mertens werd in de 58e minuut, kort voor de gelijkmaker, naar de kant gehaald. Foulon werd in de 64e minuut gewisseld.

In de stand is Napoli met elf punten tweede, op een punt van AC Milaan, dat maandag nog de topper speelt tegen Roma. Benevento is dertiende met zes punten.