Ook in Italië weer voetbalwedstrijden zonder toeschouwers

De Italiaanse overheid heeft zondag beslist geen toeschouwers meer toe te laten bij sportevenementen. De nieuwe maatregel geldt van maandag tot 24 november. Tot vandaag waren er maximaal 1.000 fans toegelaten.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte deelde mee dat alleen professionele sporten en internationale evenementen nog kunnen doorgaan en dat zonder toeschouwers.

Italië ging van maart tot mei in lockdown. Ook toen het Italiaans voetbal in juni weer van start ging, gebeurde dat in lege stadions.