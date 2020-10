Nieuwe pandoering voor Club NXT in 1B: Union draait beloften door de gehaktmolen

Het blijft wachten op de eerste overwinning voor Club NXT in 1B. Thuis zijn de blauw-zwarte jonkies nog ongeslagen, uit konden ze nog geen enkel punt pakken. Dat lukte ook niet in het lege Joseph Marienstadion, waar ze net als twee weken geleden in Seraing opnieuw een zware 6-0 slikten.

Misschien speelde de vermoeidheid de jonge Bruggelingen nog parten, want zeven spelers reisden afgelopen week mee naar Leningrad . Dat was na het wegvallen van Simon Mignolet ook het geval voor doelman Nick Shinton, die meereisde als derde keeper na Horvath en Lammens.

Shinton stond tegen Union nog koud in doel toen hij net als vorige week in Deinze in de fout ging. Hij was verrast en reageerde knullig op een trap van Vanzeir, die door zijn handen in doel verdween. Shinton herpakte zich nadien wel goed en voorkwam erger op de pogingen van Sigurdarson en Teuma.

Net als het grote Club een kleine 20 uur eerder in Leuven kreeg ook Club NXT een strafschop, maar Moris koos de goede hoek en redde puik de niet eens slecht getrapte stipbal van Van Den Keybus. Jammer voor de match, want toen Undav kort voor de rust zijn eerste goal voor Union soorde, was al duidelijk dat Club NXT ook na deze verplaatsing weer puntenloos op de bus zou moeten stappen. Nog voor het uur kopte Bager een corner binnen en Vanzeir maakte er makkelijk 4-0 van.

Zo erg als Venlo gisteren tegen Ajax (13-0) werd het niet voor Club NXT, maar dus wel even erg als in Seraing. Undav scoorde nog een tweede keer en Vanzeir na een fout van Van Der Brempt vanop de stip zelfs nog een hattrick.

Union: Moris, Bager, Burgess, Van Der Heyden (68’ Kandouss), Jordanov, Lapoussin, Fixelles (76’ Nielsen), Teuma, Sigurdarson (52’ Lynen), Undav, Vanzeir

Club Brugge: Shinton, Hautekiet, Van Der Brempt, Fuakala, Van Den Keybus, Blomme, Sandra, Engels, Ochieng (72’ Appiah), Sagna (76’ Aelterman), Baeten