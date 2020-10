Borsten op Instagram: aanraken mag, knijpen niet

Plus-size model en influencer Nyome Nicholas-Williams doet Instagram door het stof kruipen. Na beschuldigingen van racisme en fatshaming passen Instagram en moederbedrijf Facebook hun naaktbeleid aan.

Instagram en Facebook gaan hun richtlijnen over naaktbeelden aanpassen. Concreet komt het erop neer dat vanaf woensdag vrouwen iets meer van hun borsten mogen laten zien. Of eigenlijk: dat meer vrouwen iets van hun borsten mogen laten zien. Een niet onbelangrijke nuance. De socialemediakanalen geven toe dat er een hiaat zat in hun beleid waardoor discriminatie plaats kon vinden, meldt de Britse krant The Observer.

De bal ging aan het rollen toen Instagram in augustus foto’s van Nyome Nicholas-Williams deletete en ermee dreigde haar account te verwijderen als ze nog meer van dat postte. Ironisch genoeg maakten de offline gehaalde foto’s deel uit van een shoot om het zelfbeeld van vrouwen op te krikken. Fotografe Alexandra Cameron portretteerde Nicholas-Williams onder mee met haar ogen gesloten en haar arm over haar borsten. Tekenen van eigenliefde en body positivity volgens de fotografe. Tekenen van pornografie volgens Instagram. En weg waren de beelden.

Discriminatie

Censuur, riep Nicholas-Williams. En met haar vele anderen. De beschuldigingen liepen op: van hypocrisie over fatshaming tot racisme. Want hoe kon het anders dat Instagram gelijkaardige foto’s van halfnaakte slanke witte vrouwen wel massaal toeliet? Hoe minder Instagram van de halfnaakte zwarte plus-size vrouw wou zien, hoe meer #IWantToSeeNyome viraal ging en hoe meer fans Instagram bedolven onder foto’s van haar.

Andere gebruikers volgden het voorbeeld van @curvynyome (zo heet het model op Instagram) en postten over hun ervaringen met discriminatie van zwarte mensen, vrouwen met een maatje meer en diverse minderheidsgroepen. Hun foto’s werden vaker gedeletet of waren moeilijker terug te vinden dan gelijkaardige foto’s van witte, slanke gebruikers, klaagden ze. The Observer zette zijn schouders mee onder de campagne. De krant zegt nu exclusief te kunnen onthullen dat Instagram en moederbedrijf Facebook hun naaktbeleid zullen aanpassen om een einde te maken aan discriminatie op hun online platforms.

Meer vlees

Het bedrijf ontkent dat er sprake was van racisme, maar geeft toe dat de foto’s zijn verwijderd omdat ze in strijd waren met het pornobeleid. Meer bepaald de regels over ‘boob squeezing’.

Daarover zei fotografe Cameron: ‘Er is nu eenmaal meer vlees om vast te houden of om je arm en handen over te leggen als je grotere borsten hebt. Er was geen enkele pornografische suggestie. Mijn foto’s gaan expliciet over de female gaze en empowerment van vrouwen.’

Instagram zegt het naaktbeleid te vernieuwen ‘om ervoor te zorgen dat alle lichaamstypes gelijk worden behandeld’, het bedrijf geeft toe daarin in het verleden te kort te zijn geschoten.

In een bericht aan Brits persbureau PA Media laat Instagram weten dat het wel ergens de lijn moet trekken: handen op de borsten leggen mag, behalve bij ‘een grijpbeweging met gekromde vingers of wanneer er een duidelijke verandering is in de vorm van de borsten’. Tepels blijven ook nog steeds een gevoelig punt op sociale media.

Nicholas-Williams liet The Observer weten blij te zijn met het resultaat van haar verzet. ‘Dit is een hele grote stap en ik ben blij dat er nu dialoog mogelijk is. Ik wil gerespecteerd worden en ik wil net als zoveel andere gebruikers van Instagram gebruik kunnen maken zonder angst om gecensureerd of de mond gesnoerd te worden.

Sociale media spelen almaar meer een rol in het normaliseren van mensen en mode met een maat meer. De ‘body positivity-beweging’ is een fenomeen op sociale media.