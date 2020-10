22-jarige Ugo Humbert wint European Open: derde Franse winnaar in Antwerpen

Twaalf maanden geleden vierde Andy Murray in Antwerpen zijn wederopstanding Stan Wawrinka af te troeven. Toen streden twee rijpe dertigers (en voormalige major-winnaars) voor winst in de European Open, nu deden prille twintigers dat. De 22-jarige Ugo Humbert (ATP 38) haalde het in twee sets van de een jaar jongere Alex de Minaur (ATP 29): 6-1, 7-6.

De European Open had de voorbije dagen tal van meeslepende duels gebracht, maar de eerste set van de eindstrijd bood minder spankracht. Bovendien deed de foutenlast pijn aan de ogen. Humbert maakte al in de eerste game een statement, door de opslag van zijn opponent afhandig te maken. In het zesde game herhaalde hij dat, waardoor de jonge Fransman de set met duidelijke 1-6 naar zich toehaalde.

De tweede set verliep een stuk evenwichtiger. Beide spelers bleven on serve, al moest De Minaur daar in het achtste game fors voor knokken: 4-4. Bij 15-40 in de daaropvolgende game kreeg de knokige Fransman dan weer mogelijkheden op een break, maar een netbal redde de pupil van Lleyton Hewitt: 5-4. Bij 6-5 serveerde Humbert zichzelf naar een tiebreak, waarin De Minaur goed startte (3-1), maar vervolgens een volley volledig rateerde en een knullige unforced error sloeg. Het bracht Hubert op 5-3, een voorsprong die hij niet meer liet liggen.

Zo wordt hij na Richard Gasquet (2016) en Jo Wilfried Tsonga (2017) de derde Fransman op de erelijst van de European Open.